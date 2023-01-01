ODTÜ başarıya doymuyor

Dünyanın en iyi üniversitelerinin belirlenmesine yönelik araştırma sonuçları arka arkaya yayınlanırken Orta Doğu Teknik Üniversitesi topladığı başarılar ile Türkiye’nin gururu oldu.

Times Higher Education’ın açıkladığı sıralamasında en saygın 80 üniversite arasına girmeyi başaran ODTÜ, bu kez de İngiltere merkezli Quacquarelli Symonds (QS) tarafından 2014 yılı için açıklanan bilim alanlarına göre “Dünya Üniversiteler Sıralaması” listesinde üst sıralarda yer aldı.

Saygınlık ve araştırma performansı verileri kullanılarak 30 ayrı bilim alanında dünyanın ilk 200 üniversitesinin belirlendiği QS Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda ODTÜ bu yıl 9 bilim alanıyla sıralamada yer aldı. Geçtiğimiz yıl açıklanan listede 8 bilim alanıyla yer alan ODTÜ bu yıl “Bilgi Bilimleri ve Bilgi Sistemleri” alanını ekleyerek puanlarla listede 9 alanda yer almayı başardı.