Öğrenciler taşa hayat verecek, ihracat birim fiyatı artacak

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) tarafından geleneksel hale getirilen 4. Doğal Taş Tasarım Yarışması’nda başvurular devam ediyor.

Yarışmada öğrencilerle profesyoneller, tasarımlarıyla taşlara hayat vermeye çalışacak. Son başvuru tarihi 6 Mart 2015 olan yarışmada öğrenci dalında birinci olan tasarıma 10 bin, profesyonel dalında ilk sırayı alan tasarımcıya 20 bin Türk Lirası para ödülü verilecek. Yarışmada toplam 175 bin Lira para ödülü dağıtılacak. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Ekonomi Bakanlığı desteğiyle düzenlenen yarışmayla 400'ün üzerinde renk ve desen çeşitliliğine sahip Türk doğal taşlarının mimarlar ve tasarımcılar tarafından daha yakından tanınması ve kullanılması amaçlanıyor.

İMİB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kahyaoğlu, ithal girdi oranı en düşük sektörlerin başında gelen doğal taş ve mermer sektörünün desteklenmesi halinde cari açığın azaltılmasında büyük rol oynayacağını belirterek, sektörün hedefinin tasarım ve Ar-Ge ile Türk doğal taşının ihracat değerini daha da artırmak olduğunu söyledi. “Yer Döşemesi ve Duvar Kaplaması, Otel Lobisi ve AVM Girişi, Türk Hamamı ve Banyo, Peyzaj (Kent mobilyaları, bordur, kaldırımlar) ve Mobilya, Kutsal Mekanlar (Cami, Kilise, vs.)” konu başlıklarından oluşan yarışmayla ilgili ayrıntılı bilgiye http://www.dogaltastasarimyarismasi.com/ adresinden ulaşılabiliyor.