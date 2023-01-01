Oğuz Özcan MÜSİAD Genel Sekreteri oldu

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) yeni Genel Sekreteri Oğuz Özcan oldu. MÜSİAD Genel Sekreterliği’ne getirilen ve 1977 İstanbul doğumlu olan Özcan, İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu.





Oğuz ÖZCAN, İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü lisans eğitiminden sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde doktorasına devam eden ÖZCAN, reklamcılık ve basın yayın sektörlerinde tecrübeli bir isim. 2009-2013 yılları arasında Kandilli Girişimci ve Yöneticiler Vakfı Genel Sekreterliğini de yürütmüş olan ÖZCAN, İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde Strateji Geliştirme Daire Başkanı olarak görev yapıyordu. Oğuz ÖZCAN, evli ve dört çocuk babası.

