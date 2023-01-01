OICA açıkladı: Tekerlekler dönüyor!

Türkiye’de motorlu araç üretiminde yüzde 9.8 düşüş gerçekleşti





OSD’nin de aktif üyesi ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olduğu “Dünya Otomotiv Sanayicileri Birliği” OICA’nın verilerine göre, 2012 yılında toplam motorlu araç üretimi yüzde 5.3 artarak 84.1 milyon adet düzeyinde gerçekleşti. Bunun 63 milyon adeti otomobi- oldu. Hafif ticari araç üretimi yüzde 8.7 artarak 16.9 milyon adet oldu. Dünya kamyon yüzde 6.6 azaldı, 3.7 milyona düştü. Otobüs üretimi ise 2.3 oranında daralarak 342 bin adet gerçekleşti. Türkiye’de motorlu araç üretiminde yüzde 9.8 düşüş gerçekleşti; 1.072 milyon oldu. Çin ve Hindistan’ın da dahi- olduğu Asya ve Okyanusya Bölgesinde motorlu araç üretimi 2012 yılında yüzde 7.7 oranında arttı, 43.7 milyon oldu. Japonya’da üretim yüzde 18.4 artarken G. Kore’de yüzde 2.1 düştü.

