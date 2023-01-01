Okan Üniversitesi, “Fikri Mülkiyet”te önde

Bu yıl 15. kuruluş yıldönümünü 15 bin öğrencisiyle kutlayan Okan Üniversitesi, her yıl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK tarafından hazırlanan Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’ndeki alınan patent sayısına göre belirlenen “Fikri Mülkiyet Havuzu” sıralamasında en başarılı vakıf üniversitesi oldu.

Türkiye’deki diğer tüm vakıf üniversitelerini geride bırakan Okan Üniversitesi’nin sürücüsüz araç projesi OKANOM’u geliştirmesi Türkiye’de ve tüm dünyada yankı uyandırmış, üniversitenin Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Ahu Arslan Yıldız, “L’Oréal-UNESCO Ödülleri” bursunu kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştı.