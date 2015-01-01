Okan Üniversitesi’nden 15. yıl kutlaması

Okan Üniversitesi, kuruluşunun 15. yılını Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde düzenlenen törenle kutladı. Törende konuşan Okan Üniversitesi Kurucusu ve Mütevelli Heyet Başkanı Bekir Okan, “15 yılda gerçekleştirdiğimiz ilkler; yaptığımız dünya ölçeğindeki kampüsümüz, kadrolarımız, mezunlarımız ve öğrencilerimizle gurur duyuyoruz” diye konuştu.

Bekir Okan, üniversiteyi kurarken öncelikli amaçlarının bir dünya üniversitesi yaratmak olduğunu aktardı. Okan, “85 öğrenci ile 2003-2004 yılında başlayan eğitim yolculuğumuzda 15 fakülte, yüksekokul ve enstitülerdeki 150 bölümle bugün 15.000 öğrenciye ulaştık” dedi. Rektör Prof.Dr. Şule Kut ise bir yükseköğretim kurumunun ancak mükemmeli hedeflediğinde, iyi bir üniversite olabileceğini belirterek, “Bir yüksek öğretim kurumunu gerçek bir üniversite yapan o üç temel alanın her birinde, eğitim-öğretim; bilimsel araştırma; ve topluma hizmet alanlarında, var gücümüzle, çıtayı hep yükselterek çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu. Okan Üniversitesi’nde düzenlenen etkinliğe Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Koç, MV Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Vargı, Yazar Ahmet Ümit ile iş, eğitim, sanat, siyaset dünyasından çok sayıda davetli katıldı.