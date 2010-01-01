OKI Türkiye'de 10. Yılını kutluyor

Japonya'nın lider teknoloji şirketi ve yazıcı üreticisi OKI, Türkiye Ofisi'nin açılışının 10. Yılını kutluyor.





Japonya'nın lider teknoloji şirketi ve yazıcı üreticisi OKI, Türkiye Ofisi'nin açılışının 10. Yılını kutluyor. Türkiye'deki iş hayatına 2002 yılında başlayan, kompakt ve güvenilir Nokta Vuruşlu Yazıcıları (SIDIM) ile yüksek satış rakamlarına ulaşan OKI, bu pazarda yüzde 40'ı aşan payı ile lider marka konumunu sürdürüyor. Bunun yanısıra Türkiye pazarına kurulduğundan itibaren sunduğu LED yazıcılarla da bu alandaki öncülüğünü devam ettiriyor.

OKI'nin Türkiye'de çok başarılı bir 10 yıl geçirdiğini belirten OKI Başkanı Hideichi Kawasaki, "Bu başarının yaratıcısı olan OKI Türkiye Ekibi?ne, iş ortaklarına ve kullanıcılarına teşekkür" ederken OKİ Türkiye Genel Müdürü Lusi Adut "Profesyonel kullanıcıları hedefleyen bir marka olarak iş dünyası için katma değerli çözümler sunmaya, farklı sektörlerin ihtiyacına yönelik yeni ürün ve çözümler geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.



