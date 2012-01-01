OKI yeni 5 renkli yazıcısını tanıttı.

Teknoloji şirketi OKI, baskı profesyonelleri ve dikey sektörler için özel olarak geliştirdiği, segmentinde bir ilk olan 5 renkli baskı yapan ödüllü yazıcıların da aralarında bulunduğu yeni ürünlerini OKI Data Corporation (ODC) Başkanı T. Hiramoto’nun katıldığı “The Future of Printing is Brilliant” temalı toplantı ile İstanbul’da tanıttı.

OKI yazıcıların geliştirilmesi, üretimi ve pazarlamasını yapan ODC’nin Başkanı T. Hiramoto, Türkiye’nin OKI açısından çok önemli bir ülke olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “OKI’nin 2013 yılında 2012 yılına göre gelirlerini yüzde 11 oranında arttırması bekleniyor. Avrupa bu gelişmeye çok önemli katkı sağlıyor. Avrupa’da 30, Türkiye’de 12 yıldır ofislerimiz aracılığıyla yürüttüğümüz faaliyet bizim baskı alanındaki işimiz için önemli dönüm noktasıdır. Türkiye bizim için çok önemli potansiyele sahip ülkelerden birisidir. Pazarı doğrudan etkileyecek yeni bir teknolojimizi, endüstrinin ilk 5 renkli dijital LED yazıcısını Türkiye’ye tanıtacağız”.

Tanıtım toplantısında konuşan OKI Türkiye Genel Müdürü Lusi Adut ise Grafik Tasarımı Sektörü ve profesyonel baskı pazarına yönelik geliştirilen yeni ürün gamı ile OKI Türkiye’nin faaliyet alanının biraz daha genişlediğine dikkat çekti: “Geçtiğimiz 2 yılda KOBİ ve çalışma gruplarına komple çözüm için ürün ve çözümler geliştirmeye devam ettik. Mikro, orta ve büyük ölçekli işletmeler; büyük, yüksek hacimli çalışmalar için son derece rekabetçi ürünler çıkardık. OKI profesyonel renkli baskı pazarında da güçlü bir pozisyona ulaşmak amacıyla yeni ürünler geliştiriyor. Hem küçük hem daha ölcekli işletmeler icin çözümler oluşturuyor. Tanıttığımız endüstrinin ilk 5 renkli dijital LED ürünü, bunun çok önemli bir örneğini oluşturuyor.”