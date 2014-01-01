OKSİJEN’den 2014’te rekor patent başvurusu

Daha iyi bir gelecek için Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik etmeyi hedefleyen Vodafone Türkiye, bünyesinde yeralan global inovasyon şirketi OKSİJEN aracılığıyla yenilikçi mobil ve sabit iletişim teknolojileri geliştirmeye devam ediyor.

Vodafone Grubu'nun ortaklıkları ile birlikte 30’u aşkın ülkedeki 400 milyonu aşkın Vodafone abonesi için teknoloji üreten ve Türkiye’den yurtdışına teknoloji ihraç eden OKSİJEN’in 2014’te geliştirdiği buluşlarla Türk Patent Enstitüsü’ne 37 patent başvurusu gerçekleştirildi. 2014 yılı patent başvuruları Lokasyon Bazlı Servisler, Mesajlaşma, Makinelerarası İletişim, Mobil Finansal Servisler, Bireysel ve Kurumsal Mobil Uygulama ve Servisler kategorilerinde yapıldı. OKSİJEN Genel Müdürü Murat Ekşioğlu, Türkiye’nin bir teknoloji üretim merkezi olması yolunda çalışmalarını devam ettireceklerini söyledi.