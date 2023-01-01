Oluklu ambalajda International Paper

International Paper, Ocak ayında eski ortağı Sabancı Holding'in Olmuksan International Paper'daki hisselerini satın almıştı.





Olmuksan International Paper'ın yeni atanan Genel Müdürü Ergun Hepvar Bursa’daki tesisleri ziyaretinde konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Olmuksan International Paper, bizim Türkiye'de gururla taşıdığımız yerel miras ile oluklu ambalaj sektöründe dünya lideri International Paper'ın global uzmanlık ve deneyiminin güçlü bir bileşimi. International Paper'ın Türkiye'ye olan bağlılığını vurgulayan bu ziyaret yerel olarak burada bize tüm potansiyelimizi kullandığımızı ve müşterilerimize artık daha da yüksek bir değer sunduğumuzu International Paper Yönetim Kurulu'na göstermemiz açısından güzel bir fırsat verdi.”

Ambalajın International Paper'ın en temel global işi olduğunu belirten International Paper Başkanı ve CEO'su John Faraci de “Türkiye, Avrupa'nın en büyük yedinci oluklu ambalaj pazarı ve başta taze meyve sebze, otomotiv ve ağır yük ambalajları gibi segmentler olmak üzere buradaki potansiyel büyüme fırsatlarıyla ilgili iyimserliğimiz sürüyor” dedi.