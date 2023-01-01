OMSAN Lojistik iş ortaklarını ödüllendirdi

OMSAN Lojistik, gerçekleştirdiği bir törenle tedarikçilerini ödüllendirdi. Tören, OMSAN’ın tedarikçilerini hizmetlerinden ötürü ödüllendirmek ve kendilerine teşekkür etmek amacıyla düzenlendi. Törene, ödüle layık görülen 13 firma katıldı.

Açılış konuşmasını yapan OMSAN Lojistik Genel Müdürü Osman Küçükertan, 36 yaşına ulaşmış olan OMSAN’ın arkasında güçlü bir çalışan kadrosu olduğunu söyledi.

Ödül dağıtılan iş ortakları: Akbank İstanbul Kurumsal Şube Müdürlüğü, Akbayrak Nakliyat, Ankar Dış Ticaret Uluslararası Lojistik, ASF Otomotiv, Bozkuşlar İnşaat, Hempel Coatings, İlkan İnşaat Hafriyat, Kale Air Havacılık, Keskin Ticaret Trafik Müşavirlik Hizmetleri, Megatrans Uluslararası Deniz Nakliyat, Softeal Elektronik ve Bilişim Hizmetleri Danışmanlık, Turkish Cargo ve Türkmen Nakliyat.