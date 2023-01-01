OMSAN ve ARC’den şoför eğitimine destek

OMSAN Lojistik ile ARC Eğitim & Danışmanlık, şoför eğitimleri ile ilgili önemli bir işbirliği geliştirdi.

T.C. Kalkınma Bakanlığı ve İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) mali desteğiyle bir sosyal sorumluluk projesi olarak OMSAN tarafından geliştirilen Emniyetli ve Ekonomik Sürüş Simülatörü, OMSAN ve ARC işbirliği modeli ile sektörde hizmet veren sürücü ve sürücü adaylarının kullanımına sunulacak. Emniyetli ve Ekonomik Sürüş Simülatörü, birebir modellenmiş 430 HP Renault çekici kabini ile hareketli bir sürüş platformu sunarak treylerde yedi farklı yükleme seçeneği ile sürücülere gerçeğe en yakın sürüş deneyimi yaşatıyor. Verilecek eğitimler ile sürücülerin yetkinliği artırılarak yakıt sarfiyatının azaltılması, kazaların / hasarların en aza indirilmesi, karbon salımının azaltılması ve sürüş hatalarından kaynaklı araç ve ekipmanlarda meydana gelen aşınma ve yıpranmaların minimal ölçeğe indirilmesi hedefleniyor.

Etkinlikte bir konuşma yapan OMSAN Lojistik Genel Müdürü Osman Küçükertan, verilecek eğitimlerde herhangi bir kar amacı güdülmeyeceğini, simülatörün sadece OMSAN için değil, bir sosyal sorumluluk projesi olarak tüm sektör için geliştirildiğini belirtti.