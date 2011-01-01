OMSAN ve Teknolojik Uygulamalar

OMSAN Lojistik Genel Müdürü Osman Küçükertan yaptığı açıklamada OMSAN olarak, sahada oluşan verilerin, gerek OMSAN’ın iç süreçlerinde, gerekse müşteri ve iş ortakları ile paylaşılan süreçlerde kullanılmak üzere merkezde toplanmasına büyük önem verdiklerini açıkladı:





“OMSAN’da 2010 yılı içerisinde, geçmişte farklı uygulamalar olarak geliştirilen tüm mobil uygulamalar tek bir uygulama üzerinde toplanmış, gerek imza gerekse resim ekleme vb özellikler ilave edilerek ihtiyaç duyulan süreçlerde kullanılmak üzere zenginleştirilmiştir.

“2011 yılı başından itibaren OMSAN depolarında üstün özellikler taşıyan Axata Depo Yönetim sistemi kullanılmaya başlanmıştır.

“Müşteri ihtiyaçlarının etkin takibi ve karşılanabilmesi amacıyla 2011 yılında Microsoft Dynamics CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) çözümü devreye alınmıştır.

“Tabletlerin günümüzde artan kullanımı nedeniyle OMSAN’da varolan mobil uygulamalardan bazıları bu platformlara taşınmıştır.

“OMSAN, 2011 yılında, “Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi” ile iş sürekliliğinin sağlanmasına ve güvenlik ihlallerinden doğan zararların ve riskin en aza indirilebilmesine yönelik ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgesini Türkiye’de alan ilk lojistik firması olmuştur.”