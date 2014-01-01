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OMÜD 14. Genel Kurulu yapıldı

Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği’nin (OMÜD) 14. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Yapılan seçimlerde şu sonuçlar alındı:

- İdris Nebi Kayacan - Yönetim Kurulu Başkanı (Dunapack Dentaş)
- Mehmet Nuri Görenoğlu - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (Mizan Ambalaj)
- Mesut Koyuncu - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (Modern Ambalaj)
- Halil İbrahim Esmerer - Muhasip Üye (Norm Ambalaj)
- Erkan Yılmaz Soytürk - Üye (Modern Ambalaj)
- Ergun Hepvar - Üye (Olmuksan IP)
- Serdar Çiloğlu - Üye (Olmuksan IP)
- Hakan Tiftik - Üye (Mondi Tire Kutsan)
- Nezih Ataç - Üye (Mondi Tire Kutsan)
- Başar Helvacı - Üye (Dunapack Dentaş)
- Gürcan Dal - Üye (Yalova Ambalaj)
- Aydın Satıcı - Üye (Camiş Ambalaj)
- Tamer Özmural - Üye (Kütahya Ambalaj)
- Erdal Sükan - Üye (Marmara Kâğıt)
- Rüstem Kesgi - Üye (Ankutsan)

Genel Kurul’da ayrıca Yönetim Kurulu’nun önerisi olan Dernek Tüzük değişikliği görüşülüp kabul edildi, böylece Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği’ne (OMÜD) Tüzel Kişilerin de üye olmasının önü açılmış oldu.

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