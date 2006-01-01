OPET; “Müşteri Memnuniyeti En Yüksek Şirket”

Türkiye Kalite Derneği’nin (KalDer) 2006 yılından bu yana ölçümlediği “Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi”nde OPET, üst üste 9’uncu kez sektöründe “Müşteri Memnuniyeti En Yüksek Şirket” seçildi.

OPET Genel Müdürü Cüneyt Ağca konuyla ilgili şunları kaydetti: “Müşteri talep ve beklentilerinin sürekli değiştiği günümüzde Türk halkının OPET’ten memnuniyeti dokuz yıldan bu yana değişmeden devam ediyor. Bu büyük başarıya, müşteri deneyimlerinden yola çıkarak yaptığımız analizler ve yarattığımız güven duygusu ile ulaştık. Farklılaşma stratejilerimiz ve müşteri odaklı yaklaşımımız ile yolumuza devam edeceğiz. Amacımız tüketicinin en çok memnun kaldığı bir akaryakıt dağıtım şirketi olarak her alanda yükselişimizi sürdürmek.”