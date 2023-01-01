OSB başkanları ve müdürleri

ESO’da biraraya geldi





Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK), Yönetim Kurulu Toplantısı’nı Eskişehir Sanayi Odası’nda gerçekleştirdi. Toplantıya OSB’lerin yönetim kurulu başkanları, üyeleri ve bölge müdürleri katıldı. Toplantının açılışında konuşan ESO OSB Yönetim Kurulu Başkanı Savaş M. Özaydemir, Türkiye’nin önemli OSB’lerin başkanlarını ESO’da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, “Düzenli ve gelişmiş bir sanayiye sahip olmamızı sağlayan OSB’lerimiz dünyada örnek gösterilmekte ve model oluşturmaktadır. Çeşitli kentlerimizde gerçekleştirdiğimiz böyle toplantılarla işbirliğimizin gelişmesine ve ortak sorunlarımızın çözümüne zemin hazırlamaktadır” dedi. Toplantıda konuşan Ankara Sanayi Odası 1. OSB ve OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı M. Nurettin Özdebir de, OSBÜK’ün önemli bir misyon üstlendiğini, Türkiye’deki OSB’lerin gelişimine katkı yaptığını ve bu konuda yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını kaydetti. Özdebir, “Gerçekleştirdiğimiz olağan yönetim kurulu toplantımız ile ülkemizdeki OSB’leri yakından ilgilendiren konuları konuşup görüş alışverişinde bulunacağız” diye konuştu. Yapılan açlış konuşmalarının ardından Bilim, Sanayi Teknoloji Bakanlığı Uzmanları tarafından Kümelenme Destek Programı Yönetmeliği hakkında bilgi verilerek OSBÜK Eylül Ayı Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. ESO Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya; Gaziantep OSB Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Nakıboğlu, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hasyüncü, Konya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, Adana Hacı Sabancı OSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, Torbalı OSB Müteşebbis Heyet Başkanı Hakkı Attaroğlu, İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı Süheyl Erboz ile çeşitli OSB’lerin yönetim kurulu üyeleri ve bölge müdürleri katıldı.

