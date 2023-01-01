OSB meslek liseleri okuturken çalıştırıyor

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, sanayiye nitelikli personel yetiştiren Organize Sanayi Bölgelerindeki (OSB) meslek liselerinin sayısının 34'e çıktığını belirterek, önümüzdeki yıl bu sayıya 2 okul daha ekleneceğini söyledi.

Bakan Işık, sanayicilerin nitelikli personel bulamadıklarından yakındıklarını hatırlatarak; sözkonusu okulların, sanayicilerin bu sorunlarına önemli bir çare olacağına dikkati çekti.

Işık, OSB'lerdeki meslek liselerinde öğrenim gören öğrencilerin, aynı zamanda buralarda kendi alanlarına uygun firmalarda stajlarını da yapabildiğini belirtti. Bu sayede öğrencilerin sektör tecrübesi elde ettiğini dile getiren Işık, geleceğin sanayicilerinin yetiştirildiği "OSB meslek lisesi" öğrencilerinin mezun olur olmaz istihdam imkanına kavuştuğunu ifade etti.