OSB okullarına destek
Maliye ve Milli Eğitim bakanlıklarının, 2013-2014 eğitim ve öğretim yılında Organize Sanayi Bölgelerindeki özel mesleki ve teknik eğitim okullarında öğrenim gören öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği verilmesine ilişkin tebliği yürürlüğe girdi.
Her bir öğrenci için verilecek eğitim ve öğretim desteği tutarları (TL) şöyle belirlendi:
Makine Teknolojisi 5.500
Metal Teknolojisi 5.000
Elektrik Elektronik Teknolojisi 5.500
Tekstil Teknolojisi 4.500
Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 4.500
Plastik Teknolojisi 5.000
Motorlu Araçlar Teknolojisi 5.500
Gıda Teknolojisi 5.000
Kimya Teknolojisi 5.000
Endüstriyel Otomasyon 5.000
Tesisat Teknolojisi-İklimlendirme 4.500
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 5.500
9. Sınıf 3.800