OSB okullarına destek

Maliye ve Milli Eğitim bakanlıklarının, 2013-2014 eğitim ve öğretim yılında Organize Sanayi Bölgelerindeki özel mesleki ve teknik eğitim okullarında öğrenim gören öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği verilmesine ilişkin tebliği yürürlüğe girdi.





Her bir öğrenci için verilecek eğitim ve öğretim desteği tutarları (TL) şöyle belirlendi:



Makine Teknolojisi 5.500

Metal Teknolojisi 5.000

Elektrik Elektronik Teknolojisi 5.500

Tekstil Teknolojisi 4.500

Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 4.500

Plastik Teknolojisi 5.000

Motorlu Araçlar Teknolojisi 5.500

Gıda Teknolojisi 5.000

Kimya Teknolojisi 5.000

Endüstriyel Otomasyon 5.000

Tesisat Teknolojisi-İklimlendirme 4.500

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 5.500

9. Sınıf 3.800