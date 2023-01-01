OSBÜK’ten Çerkezköy OSB’ye ziyaret

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yönetim Kurulu adına Başkan Nurettin ÖZDEBİR ve Yönetim Kurulu Üyeleri Süheyl ERBOZ, Nihat TUNALI, Bölge Müdürleri Komisyonu Üyeleri Haydar YILDIZ, Direnç ÖZDEMİR ile Genel Sekreter Ali YÜKSEL’den oluşan heyet Çerkezköy OSB’yi ziyaret etti.





Çerkezköy OSB Başkanı Ömer SARIOĞLU, Başkan Yardımcısı M. Gündal ADALI, Yönetim Kurulu Üyeleri Selim ASAEL, Saim BUYRUK ile Bölge Müdürü Mehmet ÖZDOĞAN tarafından karşılanan OSBÜK Heyeti ile ortak toplantıda ÇOSB’un yeni taşındığı Bölge Müdürlüğü binası ile bu yıl eğitim ve öğretime açtığı Endüstri Meslek Lisesi yatırımları incelendi ve OSB’ler müktesebatına sağladığı katkılar değerlendirildi.