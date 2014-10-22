OSBÜK’ten Eskişehir’de Finansal Analiz ve Muhasebe Eğitimi

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) bünyesinde faaliyet gösteren “OSB AKADEMİSİ”, OSB’lerin kurumsal yapılarını güçlendirmek amacıyla OSB çalışanlarına yönelik çeşitli konularda verilen hizmetiçi eğitimlerine bir yenisi daha ekledi.

Bu kapsamda; OSB’lerin finansal konularda karşılaştığı sorunları ele almak ve yönetim raporlarının düzenlenmesi, analizi ve raporlanması konusunda düzenlenen “Organize Sanayi Bölgelerinde Finansal Hesaplama, Analizler ve Yönetim Raporları Eğitimi”, 20-22 Ekim 2014’te, Eskişehir’de gerçekleştirildi. Türkiye’nin dört bir yanından 100’e yakın OSB temsilcinin katıldığı toplantı, OSBÜK Genel Sekreteri Ali Yüksel’in açılış konuşmasıyla başladı, Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyeleri; Prof.Dr. Necdet Sağlam, Prof.Dr. Saime Önce, Doç.Dr. Metin Coşkun, Bağımsız Denetçi Mehmet Yolcu’nun sunumlarıyla devam etti. Program, katılımcıların görüş ve önerilerinin tespiti amacıyla düzenlenen memnuniyet anketi ve OSBÜK aile fotoğrafıyla tamamlandı.