OSTİM’de milli markalar için

Endüstriyel tasarım, mühendislik ve tasarım yönetimi hizmetleriyle üretimde ilerleyerek, ulusal başarılara ulaşmayı, üründe yerli markalaşmayı artırmayı ve dünya pazarında “Türk Malı”nı hak ettiği rekabet seviyesine yükseltmeyi hedefleyen OSTİM Endüstriyel Tasarım ve Mühendislik Merkezi’nin açılışı yapıldı.





OSTİM Finans ve İş Merkezi’nde (OFİM) oluşturulan, 8 firmanın faaliyet göstereceği merkezin açılış töreninde Merkezin Direktörü Berna Dalaman, OSTİM’li firmaların üretimde çıtasını yükselttikten sonra ulusal projelerin altına imza atmak istediklerini söyledi.

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın ise OSTİM firmalarının üretenler kısmında bulunduğunu ve onların tasarım aşamasına çıkması için merkezin kurulduğunu, esas katma değerin tasarımda olduğunu, OSTİM’in bütün sistemlerini, takımlarını, tezgahlarını, çalışanlarını, mühendislerini kendi elemanları gibi çalıştıracak bir beyin oluşturduklarını söyledi.