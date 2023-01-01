OSTİM’den Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi

OSTİM bünyesindeki en genç küme olan Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi, üyelerine yönelik önemli bir adım attı. Küme, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıf olarak nitelenen işyerlerindeki çalışanlar için eğitim programı başlatıyor.

Bu doğrultuda OSTİM Mesleki Eğitim Merkezi’yle (OMEM) işbirliğine giden Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi, üye işyerlerindeki çalışanlarını, 24 kişilik gruplar halinde toplam 40 saatlik eğitime alacak. Eğitimlerin 20 saati teorik, kalan kısmı da işyerlerinde uygulamalı olarak yürütülecek.

Bilindiği üzere; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre; mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamıyor.