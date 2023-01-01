Otomotiv Sanayii Derneği 40. yılını kutluyor

40. Yılını kutlayan Türk otomotiv sektörünün en önemli çatı kuruluşlarından Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 40. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı gerçekleştirdi. Yeni yönetimin belirlendiği Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Kudret Önen yeniden OSD Yönetim Kurulu Başkanı seçildi. OSD Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu:

Kudret Önen, Ales Bratoz, Orhan Özer, Münür Yavuz, Habip Aşı, İzzet Kalaycı, Yusuf Tuğrul Arıkan, Haydar Yenigün, İsmail Sümer, Murat Selek, Süer Sülün, Serdar Görgüç, Kamil Dinçer Çelik ve Kamil Başaran.

Kudret Önen, “2014 yılına girerken yürürlüğe giren yeni Teşvik Rejimi ile otomotiv sanayinde yatırımların önemli oranda arttığını vurguladı ve toplam üretim kapasitesinin bu yıl 1 milyon 700 bin adede yükseldiğini belirterek sürdürülebilir bir büyüme için iç pazarın da büyümesi gerektiğine” dikkat çekti.