Otomotiv tedarik sanayi

TAYSAD, üyelerini küresel markalaşma yolunda sermaye yapılarını güçlendirmeye ve şeffaflaşmaya çağırırken, farklı finansal enstrümanlara da dikkat çekti.





“Güçlü Sanayi, Güçlü Marka” sloganıyla otomotiv tedarik sanayini küresel bir güce dönüştürmek isteyen Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD), üyelerini küresel markalaşma yolunda sermaye yapılarını güçlendirmeye ve şeffaflaşmaya çağırırken, farklı finansal enstrümanlara da dikkat çekti.

Tedarik sanayicilerinin finansal yapılarını güçlendirebilmeleri için halka arzla birlikte İMKB’yi ve girişim sermayesi fonlarını işaret eden TAYSAD Başkanı Dr. Mehmet Dudaroğlu, bunun otomotiv endüstrisinde yerli marka yaratmada katkı sağlayabileceğine inandığını söyledi.

Dudaroğlu, 2012’de üyelerinin 17,5 milyar dolarlık ciro, 6 milyar dolarlık doğrudan ihracat gerçekleştirdiğini de hatırlatarak otomotiv endüstrisinin en dinamik ayağı olduklarına işaret etti.