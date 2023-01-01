Otoyol, köprüler özelleştirme ihalesi

Ödenecek bedel 5.7 milyar dolar oldu.





Özelleştirme idaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından yürütülen "Otoyol, köprüler ve ilgili tesislerin 25 yıl süre ile işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirmesine yönelik ihale" sonuçlandı. Ödenecek bedel 5.7 milyar dolar oldu. ihalede Koç Holding, merkezi Malezya'da bulunan otoyol işletmecisi UEM Group Berhad ve Yıldız Holding'e bağlı Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'den oluşan Ortak Girişim Grubu en yüksek teklifi verdi. ihale sonucuna göre kurulacak ortaklık, Türkiye'de toplam uzunluğu bin 975 km'yi bulan mevcut tüm otoyolların, iki çevre yolunun ve iki Boğaz köprüsünün tek paket halinde 25 yıl süre ile işletme hakkını devralacak. Ortak girişim grubunda Koç Holding ve UEM Group Berhad yüzde 40'ar, Gözde Girişim Sermayesi ise yüzde 20 paya sahip.



