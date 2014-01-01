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Özel eğitime yeni teşvikler

2014 yılı yeni yatırım teşvik kararnamesi ile değişen teşvik kapsamında, yeni açılacak özel eğitim kurumları ve özel okulların 5 yıl boyunca kurumlar vergisi veya gelir vergisinden muaf olacağı belirlenmişti.

Yasa eğitim yatırımcılarına neler getirdi?

- Özel sektör tarafından kurulan; okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim gibi özel okulların işletilmesinden elde edilen kazançların 5 yıl boyunca kurumlar vergisi veya gelir vergisinden muaf olması,
- Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek kreş ve gündüz bakım evleri ile okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim yatırımların da doğrudan 5. Bölge desteklerinden yararlanması,
- Asgari sabit yatırım tutarının; 1’inci ve 2’inci bölgelerde 1 milyon Türk Lirası, 3’üncü, 4’üncü, 5’inci ve 6’ıncı bölgelerde ise 500 bin Türk lirası olması.

 

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