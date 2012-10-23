Özel mesleki ve teknik okullara destek

5580 Sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda; 23/10/2012 tarihli ve 28450 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin Ek 1’inci Maddesi’nin ikinci fıkrasına göre mesleki ve teknik özel okullara verilecek öğrenci başına destek miktarları TL cinsinden şu şekilde belirlendi:

Sıra Alan Adı Destek (TL)

Makine Teknolojisi 5.500

Metal Teknolojisi 5.000

Elektrik Elektronik Teknolojisi 5.500

Tekstil Teknolojisi 4.500

Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 4.500

Plastik Teknolojisi 5.000

Motorlu Araçlar Teknolojisi 5.500

Gıda Teknolojisi 5.000

Kimya Teknolojisi 5.000

Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 5.000

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 4.500

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 5.500

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 4.500



10. Ulusal Ev Mobilyaları Tasarım Yarışması

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER), 10. Ulusal Ev Mobilyaları Tasarım Yarışması’nın seçmelerini tamamladı. Üniversitelerin Endüstri Ürünleri Tasarımı, Endüstriyel Tasarım, İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği bölümlerinden 2., 3. ve 4. sınıf lisans öğrencilerinin katıldığı yarışmaya yoğun ilgi gösterildi. Yarışmanın finali Kasım ayında gerçekleşecek.



Uzman jüri tarafından seçilen finalistler sayı itibarıyla şu üniversetelerden geliyor:

Mimar Sinan Üniversitesi 8

Gazi Üniversitesi 3

Selçuk Üniversitesi 2

Kocaeli Üniversitesi 2

Marmara Üniversitesi 1

Işık Üniversitesi 1