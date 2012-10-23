Özel mesleki ve teknik okullara destek
5580 Sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda; 23/10/2012 tarihli ve 28450 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin Ek 1’inci Maddesi’nin ikinci fıkrasına göre mesleki ve teknik özel okullara verilecek öğrenci başına destek miktarları TL cinsinden şu şekilde belirlendi:
Sıra Alan Adı Destek (TL)
Makine Teknolojisi 5.500
Metal Teknolojisi 5.000
Elektrik Elektronik Teknolojisi 5.500
Tekstil Teknolojisi 4.500
Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 4.500
Plastik Teknolojisi 5.000
Motorlu Araçlar Teknolojisi 5.500
Gıda Teknolojisi 5.000
Kimya Teknolojisi 5.000
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 5.000
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 4.500
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 5.500
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 4.500
10. Ulusal Ev Mobilyaları Tasarım Yarışması
Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER), 10. Ulusal Ev Mobilyaları Tasarım Yarışması’nın seçmelerini tamamladı. Üniversitelerin Endüstri Ürünleri Tasarımı, Endüstriyel Tasarım, İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği bölümlerinden 2., 3. ve 4. sınıf lisans öğrencilerinin katıldığı yarışmaya yoğun ilgi gösterildi. Yarışmanın finali Kasım ayında gerçekleşecek.
Uzman jüri tarafından seçilen finalistler sayı itibarıyla şu üniversetelerden geliyor:
Mimar Sinan Üniversitesi 8
Gazi Üniversitesi 3
Selçuk Üniversitesi 2
Kocaeli Üniversitesi 2
Marmara Üniversitesi 1
Işık Üniversitesi 1