PAGÇEV bakanlık yetkili geri dönüşüm kuruluşu oldu

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme Eğitim Vakfı (PAGEV) tarafından hayata geçirilen, Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı Geri Dönüşüm İktisadi İşletmesi (PAGÇEV), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen yetki belgesi ile geri kazanım çalışmalarına başladı.

Türkiye’nin yetkilendirilmiş üç geri dönüşüm kuruluşundan biri olarak faaliyetlerine başlayan PAGÇEV atık yönetimi çerçevesinde; ambalaj atıklarının azaltılması, yeniden kullanımı ve geri dönüşümü için sürdürülebilir çözümler sunacak. PAGÇEV, ambalaj atıklarının belgelendirilmesi çalışmaları ile ilk etapta 110 bin ton ambalaj atığını geri kazandıracak. Bu geri dönüşümün ülke ekonomisine katkısı ise yaklaşık 300 milyon liraya ulaşacak.