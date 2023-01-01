PAGDER ve Kırklareli Üniversitesi işbirliği

Kırklareli'nin ilçesi Vize, PAGDER'in katkılarıyla "plastik şehri"ne dönüşüyor; Vize'ye fabrikalarıyla birlikte plastik eğitimi de geliyor.





Kırklareli'nin ilçesi Vize, PAGDER'in katkılarıyla "plastik şehri"ne dönüşüyor; Vize'ye fabrikalarıyla birlikte plastik eğitimi de geliyor. "PAGDER-ASLAN Özel Organize Sanayi Bölgesi" ile plastik sektörü yatırımları başlayan Vize'de PAGDER'in desteğiyle Kırklareli Üniversitesi Vize MYO bünyesinde, 2013-2014 akademik yılında eğitime başlaması için de çalışmaların yapıldığı,"Plastik Bölümü" açılıyor. PAGDER Başkanı Hüseyin Semerci; "Sanayicilerimizin samimiyetle destek sundukları eğitim projelerini, bu heyecan ve isteğin keyfi kaçmadan, hızla ve ciddiyetle hayata geçirmek olmalıdır. Vize ilçemiz, plastik yatırımlarının merkezlerinden biri olacak" dedi. PAGDER&ASLAN Özel OSB Başkanı Fidan Aslan da, bölgenin yaklaşık yüzde 50'sinin satıldığını, yeni etabın satışa sunulduğunu ve yeni etap fiyatının 25 Usd / m2 olarak hala büyük fırsatlar sunduğunu açıkladı.



