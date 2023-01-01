PAGDER’in ‘Yuvaya Dönüşen Plastikler’ kampanyası

Türkiye Plastik Sanayicileri Derneği’nin (PAGDER) plastiğin geri dönüşümü ile önemli ekonomik ve çevresel faydalar yaratılabileceğini vurgularken sahipsiz sokak hayvanlarını yuvaya kavuşturan Yuvaya Dönüşen Plastikler projesi, yeni ve ‘genç’ katılımcılarla büyümeye devam ediyor.

Proje kapsamında, İstanbul Teknik Üniversitesi’ne 20 köpek kulübesi bağışında bulunuldu. Yüzde 100 geri dönüşümden elde edilen malzemelerle üretilen kulübeler, PAGDER Genel Sekreteri Gülfidan Özekmekçi ve İTÜ Maden Mühendisliği Bölüm ve Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Orhan Kural’ın da hazır bulunduğu bir tören ile teslim edildi. Törende konuşma yapan Prof.Dr. Orhan Kural, kampanyanın doğruluğuna dikkat çekti ve ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.