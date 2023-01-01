PAGEV Kongresi’nde teknoloji yoğunluk

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV), bu yılki Plastik Endüstri Kongresi’nin ana temasını, “Çevre İçin Plastikte İnovasyon” olarak belirledi.





Kongrede birer sunum yapmak üzere, dünyanın önemli plastik şirketlerinden uzmanları da İstanbul’a davet etti. Amaç, Türk plastik üreticisine yeni bakış açıları kazandırmak ve yeni teknolojileri, gelişmeleri izlemelerini sağlamak. Kongreye; Sabic, LyondellBasell, 3M, Evonik, Trane, Starlinger, Vinyloop, Battenfeld-Cincinnati, Engel, NGR, Piovan, Enformak, Ravago Group, Novamont, NTIC, AJ Majoris, EuPR gibi dev şirketlerden konuşmacılar katıldı.

PAGEV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Uysal yaptığı değerlendirmede “Firmalarımız dünyada yaşanan gelişmeleri ve yeni teknolojileri görme şansını elde ettiler. Amacımız Türk plastik üreticisi firmalarımıza yeni açılımlar kazandırabilmek. Avrupalıların geri dönüşüm ve geri kazanım konusunda çok yol aldığını gördük. Özelde plastikler, genelde ise atık sorununu çözmek için daha yapıcı ve gerçekçi çözümlere ihtiyacımız var.” diye konuştu.