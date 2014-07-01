PAGEV sektörün hammadde sorununa odaklandı

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV), Türk plastik sektörünün hammadde sorununun çözümü için yoğun çalışıyor.

PAGEV’in, Ekonomi Bakanlığı ve Avrupa Birliği nezdinde 2013 yılında başlattığı çalışmalar art arda meyvelerini veriyor. Plastik sektörünün dört emsal hammaddesine 1 Temmuz 2014 tarihinde itibaren 5 yıl süre ile gümrük vergisiz ithalat yolunu açan “askıya alma” sisteminden; 1 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girecek karar çerçevesinde; yüksek akışkanlıklı lineer alçak yoğunluklu polietilen, etilen ve 1-heksen kopolimeri, iki farklı çeşitte liner alçak yoğunluklu polietilen, kristal polistiren çeşidi ile üç farklı türdeki kopolimer hammaddeleri gümrüksüz olarak ithal edilebilecek.