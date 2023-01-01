Paritus Akıllı Arama

Türkiye şartlarına göre geliştirilmiş teknolojisiyle kurumların veri kalitesine doping yapmayı hedefleyen Paritus, kamuoyuna tanıtıldı. Çeşitli ihtiyaçlara uyarlanabilen modülleri, Türkçe düşünen algoritması ve SaaS modeliyle kurumlara ekonomik ve performanslı servisler sunan Paritus Akıllı Arama Çözümleri Lansman Toplantısı’nda finans, sigortacılık, perakende, lojistik ve bilişim sektörünün üst düzey yöneticileri, profesyoneller ve uzmanlar bir araya geldi

Paritus teknolojisini geliştiren BT Bilgi Teknolojileri’nin düzenlediği toplantıya Paritus Veri Kalitesi ve Lokasyon Bazlı Hizmetler, Hizmet Planlama Yöneticisi Barış Işıklılar, Enpara.com Teknoloji ve Ürün / Süreç Yönetimi Bölüm Müdürü Cumhur Türkmen, NeoSinerji Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Mehmet Üst ile Infotech Kurucu Ortağı Ali Ufuk Peker konuşmacı olarak katıldılar.

Finans, perakende, lojistik, e-ticaret ve sigortacılık gibi çeşitli sektörlerden veri kalitesi ve veri yönetimi profesyonelleri ile IT yöneticilerinin de izleyici olarak yer aldığı toplantının açılış konuşmasını Paritus Akıllı Arama Çözümleri Ürün Müdürü Zuhal İşcan gerçekleştirdi. İşcan, “Paritus teknolojisi, sağladığı veri zenginleştirme, doğrulama ve koordinatlama olanaklarıyla kurumların veri kalitesinde çarpıcı değişimler yaratabiliyor” dedi.