Parsan’dan devasa dövme tesisi

Otomotiv yan sanayi sektörünün önde gelen tedarikçilerinden Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş., Kocaeli Dilovası’nda, alanında Avrupa’nın 3 büyük üretim tesisinden birini kuruyor.

15 futbol sahası büyüklüğündeki alanda kurulacak olan tesis, Parsan’ı, dünyanın en önemli ağır ticari araç üreticilerinin motor ve aktarma organları dövme parça tedarikçisi konumuna taşıyacak.

Yeni tesislerde modern mühendislik teknolojilerinin kullanılacağını belirten Güriş Holding Sanayi Grubu CEO’su ve Parsan Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adnan İğnebekçili, “Üretim önemli ölçüde robotlarla ve sıfır zararlı atık ilkesiyle gerçekleşecek. 160 milyon Avro’ya mal olacak ve Avrupa’nın en modern tesisleri arasında yer alacak Parsan Dilovası Tesisleri, iş güvenliği ve yüksek verimlilik anlayışıyla çalışacak. Yatırımlar tamamlandığında halen 650 olan personel sayımız 1800’e ulaşacak” dedi.