Paşabahçe Cam’a EBRD ortak oluyor

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), cam sektörünün global oyuncusu Şişecam Topluluğu bünyesindeki Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.’ye ortak oluyor.

Taraflar arasındaki anlaşmaya göre; EBRD, Paşabahçe Cam’ın yüzde 15.44 oranındaki hissesi için 125 milyon Avro ödeyecek. Böylece EBRD, Paşabahçe Cam ortaklığıyla Türkiye’de şimdiye kadar gerçekleştirdiği en büyük öz sermaye yatırımını da gerçekleştirmiş oluyor.

Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof.Dr. Ahmet Kırman, toplantıda yaptığı konuşmada, cam üretiminin yaklaşık yüzde 40’ını yurtdışında gerçekleştiren Şişecam’ın, üretim kapasitesi açısından cam ev eşyasında Avrupa’nın ikinci, dünyanın üçüncü, düzcamda Avrupa’nın üçüncü, dünyanın altıncı, cam ambalajda ise Avrupa’nın dördüncü, dünyanın beşinci büyük üreticisi olduğuna dikkat çekti.

Ortaklığın açıklandığı İstanbul’daki toplantıda konuşan EBRD Türkiye Ülke Direktörü Michael Davey, “Bu anlaşma, EBRD’nin Türkiye’de daha fazla öz sermaye yatırımı yapma ve Türk şirketlerinin büyümesini destekleme isteğinin bir kanıtıdır” dedi. Toplantıya EBRD Sermaye Yatırımları Direktörü Peter Bryde de katıldı.