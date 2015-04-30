Paşabahçe geleceğin ‘cam’ tasarımcılarını arıyor

Türkiye’nin cam ev eşyası markası Paşabahçe’nin bu yıl ilk kez düzenlediği ‘Cam Küre Tasarım Yarışması’na başvurular başladı.

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki üniversitelerin Tasarım, Seramik ve Cam Bölümleri ile Güzel Sanatlar Fakülteleri’nin lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin katılabileceği yarışmaya son başvuru tarihi: 30 Nisan 2015. “İhtiyacını Camdan Tasarla” konulu yarışmanın birincisi 10 bin TL, ikincisi 7 bin 500 TL, üçüncüsü 5 bin TL ödül kazanacak. Yarışmada ayrıca 2 bin 500 TL'lik üç mansiyon ödülü verilecek. Yarışmaya ilişkin daha detaylı bilgiler www.camkureyarismasi.com web sitesinde yeralıyor.