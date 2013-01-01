Perakende Olimpiyatları
AMPD’nin (Alışveriş Merkezleri ve Perakendecileri Derneği) üyesi olduğu FAPRA (Asya-Pasifik Perakende Dernekleri Federasyonu) tarafından düzenlenen bölgenin en büyük etkinliği APRCE 2013 gerçekleştirildi. Forum’a Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, AMPD Başkanı Mehmet T. Nane ve FAPRA Başkanı Dato’Dr. Jannie Chan katıldı.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Çin’den başlayıp Avrupa’nın içlerine kadar uzanan İpek Yolu üzerindeki ticaret merkezi İstanbul’da gerçekleştirilen APRCE’in, ufuk açıcı olmasını beklediğini söyledi. Asya Pasifik Perakende Konferansı ve Sergisi’nin, farklı ticaret ve ekonomilere kapı aralayacağını ifade eden Erdoğan, gelecek nesillere de bu farklı anlayışların miras bırakılması gerektiğini anlattı.
APRCE 2013’ün açılışında Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, bölgesindeki en gelişmiş ticari alt yapıya sahip şehir olan İstanbul’un, dünyanın finans merkezlerinden biri olacağını ve APRCE’in de buna büyük katkı sağlayacağını belirtti.