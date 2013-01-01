Perakende Olimpiyatları

AMPD’nin (Alışveriş Merkezleri ve Perakendecileri Derneği) üyesi olduğu FAPRA (Asya-Pasifik Perakende Dernekleri Federasyonu) tarafından düzenlenen bölgenin en büyük etkinliği APRCE 2013 gerçekleştirildi. Forum’a Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, AMPD Başkanı Mehmet T. Nane ve FAPRA Başkanı Dato’Dr. Jannie Chan katıldı.