Petkim Ar-Ge Merkezi açıldı

Türkiye’nin petrokimya alanında tek yerli hammadde üreticisi Petkim’den teknolojiye yatırım; 2003’te İzmir Aliağa’ya taşınan Ar-Ge birimini, 50 yıla ulaşan bilgi birikimi ve tecrübeli insan kaynağını tek çatı altında topladı.

İnşaatına 2014’ün ikinci yarısında başlanan ve 6 aydan kısa sürede tamamlanan Petkim Ar-Ge Merkezi, Türk sanayiine katmadeğerli ürün sağlamaya devam edecek. Yeni merkez, 350 metrekaresi pilot tesisler, 850 metrekaresi laboratuvar ve ofislerden oluşan toplam bin 200 metrekarelik kullanım alanına sahip. Petkim Genel Müdürü Sadettin Korkut, Petkim’in şirketin özelleştirilmesi sonrasında SOCAR Türkiye tarafından planlanan yeni yatırımlar ve teknolojik gelişmeler paralelinde ortaya çıkan beklentilerin, Ar-Ge faaliyetlerine duyulan ihtiyacı artırdığını söyledi. Korkut, “Petkim, Türk sanayisine katmadeğeri daha yüksek ürünler kazandırma sürecinin en önemli halkası olmaya devam edecek” dedi.