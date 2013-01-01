PLASFED 2013 Raporu:
İthal ucuz makine ağırlıkta
Plastik sektörüne yönelik en kapsamlı ve düzenli verileri üreten PLASFED, Ocak-Kasım dönemi Plastik İşleme Makineleri Raporunu yayınladı. Plastik işleme makineleri üretimi Ocak-Kasım döneminde 2012 üretiminin tamamını geçti; plastik işleme makineleri üreticileri, 2013’ü de yüksek oranlı büyüme ile kapatmaya hazırlanıyor.
PLASFED Başkanı Selçuk Aksoy tarafından duyurulan rapora göre, Türkiye plastik işleme makineleri üretimi 2013’ün 11 aylık dönemi sonunda, geçen yılın tamamını geçerek 312 milyon dolarlık üretim gerçekleştirdi. Yılın sonunda 341 milyon dolar üretim tahmin edildi. Buna karşılık Türkiye pazarında, yerli makine üreticilerinin başta Uzakdoğu ülkeleri olmak üzere ucuz makine imalatına karşı yeterince korunmaması ve ulusal bir strateji içerisinde desteklenmemesi ve Ar-Ge’ye dayalı yeni teknolojilere yeterince hızlı uyum gösterilememesi nedeniyle ithal makine ağırlığı devam edecek.