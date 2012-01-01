PLASFED: Plastik ambalaj sektör raporu

Ambalaj sanayicileri 2012 yılında 150 ülkeye, 572 bin ton ürün satışı gerçekleştirdi. anahtar kelimeler: PLASFED, ambalaj, plastik, rapor, izleme, sektör





PLASFED’in Ambalaj Sektör İzleme Raporu, plastik ambalaj sektörünün 2012 yılını başarıyla tamamladığını ortaya koydu. Rapora göre, 2012 yılında plastik ambalajlarda üretim yüzde 2, ihracat yüzde 5, dış ticaret fazlası ise yüzde 26 yükseldi. Sektör, üretiminin yüzde 17’sini ihraç ederken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 120 olarak gerçekleşti.

Rapor, toplam ambalaj sanayii içinde yüzde 34 paya sahip olan plastik ambalaj sektörünün 10.9 milyar dolar değerinde 2.9 milyon ton üretim yaptığını kaydetti. Türkiye plastik mamul sanayiinin miktar bazında yüzde 40’ı, değer bazında ise yüzde 36’sı plastik ambalajlardan oluşuyor. Ambalaj sanayicileri 2012 yılında 150 ülkeye, 572 bin ton ürün satışı gerçekleştirdi. En fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla, İngiltere, Irak, Almanya, Fransa ve İran oldu.