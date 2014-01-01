Plastik üretimi yüzde 5.7, ihracatı yüzde 8.9 büyüdü

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) tarafından hazırlanan 2014 yılı değerlendirme raporuna göre; sektör üretimi ve ihracatıyla başarılı bir şekilde yoluna devam ediyor.

PAGEV Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu, “Türk plastik sektörü olarak yılı diğer birçok sektörün aksine büyüme rakamları ile tamamladık. Üretim kapasitemizle Avrupa 2.’liği ve dünya 7.’liği konumumuzu sürdürüyoruz. 2014 yılı rakamlarımıza baktığımızda üretimde yüzde 5.7, ihracatta ise yüzde 8.9’luk büyümeye ulaşmak sektörümüz adına bizleri sevindirdi. Plastik sektörü olarak 2014 yılında büyük başarıya daha imza attık. Ülkemizin 2023 hedefleri arasında bugün 1.5 dolar seviyesinde olan kilogram başı ihracat rakamını 3 dolara çıkarmak yeralıyor. Oysaki Türk plastik sektörü bu rakamı 2014 yılında geçmiş durumda. Plastik mamullerinde ortalama ihracat kilogram fiyatımız 2013 yılına göre yüzde 2.6 artışla bugün 3.12 dolara ulaştı. Sözkonusu rakam sektörümüzün ülke ekonomisi açısından önemini bir kez daha kanıtlamış durumda” dedi.