POLDY İnsan kaynakları yazılımı

Kadri Demir, yeni teknolojileri kurumsal web sayfalarına ...





20 yıldır insan kaynakları yazılımı geliştiren POLDY İnsan kaynakları Yazılım Şirketi Yönetici Ortağı Kadri Demir, yeni teknolojileri kurumsal web sayfalarına ve web üzerindeki uygulamalara uyarlamaya başladıklarını söyledi. Kurumsal web sitesi www.poldy.com.tr ve netten brüte maaş hesaplama www.poldy.mobi uygulama sayfasından netten brüte, brütten nete, kıdem ve ihbar tazminatı, asgari geçim indirimi ile vergi hesaplama işlemleri PC, tablet ve mobil cihazlarda rahatlıkla kullanılmaya başlandı.