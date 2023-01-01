Pozitif Düşün Negatif Kal

Hizmetleriyle insanların hayatına dokunan genç bir terapi merkezi TerapistA, yaşadığı ülkeye ve bu ülkenin geleceği gençlere karşı sorumluluğu bulunduğu inancıyla hareket ediyor.

TerapistA, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hızla büyüyen ama bir o kadar da hızlı örtbas edilen bir konuya karşı duyarlı olduğunu göstermek adına, yepyeni bir sosyal sorumluluk projesine imza atıyor.

“Pozitif Düşün Negatif Kal” adını verdikleri bu uzun soluklu kampanyaya akılda kalması amacıyla kısaca PuDiNK diyen TerapistA, korkutucu değil eğlenceli olmayı amaçlıyor.

Gençleri HIV hakkında uyarmak ve onların dikkatlerini çekecek etkinliklerle bunu sürekli hale getirmek isteyen TerapistA’nın çalışmalarının özeti: “Gençsin bi’şey olmaz’dan yola çıktık, ‘Gencim bilinçliyim, korunuyorum’a kadar devam etmekte ısrarlıyız” cümlesinde saklı.