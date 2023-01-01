Praktiker, yapı marketini şehrin içine getiriyor

Alman yapı marketi devi Praktiker, Türkiye’de yeniden yapılandı. Praktiker, artık Türkiye’de iki mağaza konseptiyle bulunacak: 300-1000 metrekare arasında büyüklüğe sahip ‘Praktiker Pratik’ ve 1000 ve üzeri metrekarelerde ise ‘Praktiker’ mağazaları. Praktiker, Türkiye’de her şehirde mağaza açmayı hedefliyor.

Türkiye’deki isim haklarını, Hollanda merkezli PracticalRetail Holding BV’nin satın aldığı Praktiker yenilenen konseptiyle yapı marketi ve ev geliştirme mağazalarını şehrin içine getiriyor. 2015 yılında 30 mağaza açmayı planlayan Praktiker, orta vadede 100 mağazaya ulaşmayı hedefliyor. Yeni konsept, Hollanda merkezli Practical Retail Holding BV Şirketi Başkanı Benjamin Schaller Steiner, Praktiker Türkiye Genel Müdürü Tayfun Kutlu, Praktiker Türkiye Yönetim Kurulu Danışmanı Levent Tekin, Practical Retail Holding BV Şirketi Yönetim Kurulu Danışmanı Dr. Hasan Yalçın’ın katıldığı basın toplantısıyla tanıtıldı.