Prolink, Huawei distribütörü oldu

Yeni nesil bilgi ve iletişim teknolojilerinde marka olan Huawei, bilişim pazarının öncü ve vizyoner distribütörü Prolink ile distribütörlük anlaşması imzaladı.

Huawei’nin ölçeklenebilir ve zengin ürün portföyünü, iş ortakları ile birlikte karşılamayı hedefleyen Prolink, Huawei veri iletişim ağı, veri depolama ve sunucu çözümlerinden oluşan ürün portföyünün pazarlama ve dağıtım faaliyetlerini üstlenecek.

Prolink Genel Müdürü Ken Bradley distribütörlük anlaşmasını şöyle değerlendirdi: “Globalde büyüme kaydeden bir marka olan Huawei’nin zengin portfoyününün gücüne, Prolink’in bilgi birikimi ve güçlü kadrosu ile yerel destek sağlayacağız. Huawei’nin zengin ve kaliteli ürün portföyü ile uzman teknik kadromuz, güçlü finansal yapımız, hızlı lojistik hizmetleri ve pazarlama faaliyetlerimiz ile çözüm sunduğumuz proje yönetiminde, Huawei’nin gücüne güç katacağız.