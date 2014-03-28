PROSteel’den öğrencilere dev teşvik

İstanbul Ana Sponsorluğu’nu Borusan Mannesmann’ın yaptığı PROSteel 2014 Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması'na başvurular başladı.





Türk Yapısal Çelik Derneği ve Borusan Mannesmann tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenen yarışmanın organizasyonu Yapı-Endüstri Merkezi (YEM) tarafından yapılıyor. Öğrencilerin çelik malzemeyle yaratıcı çözümler geliştirerek, çelik yapı tasarımı ve uygulamaları konusunda deneyim kazanmalarına destek olmayı ve bir yandan da Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin birlikte çalışmalarını teşvik etmeyi amaçlayan yarışmaya talep her geçen gün artıyor.

Konusu bu yıl “Afet Konutları Çelik Sistem Tasarımı” olarak belirlenen yarışmaya katılan ekiplerde en az bir mimarlık ve bir inşaat mühendisliği bölümü öğrencisi olması gerekiyor, ekipler en fazla 5 kişiden oluşabiliyor.

Son başvuru tarihi 28 Mart 2014. Başvuru için: (www.facebook.com/BorusanMannesmannBoru)