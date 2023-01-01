PTT’nin “T”si geri dönüyor

Pttcell markasıyla mobil iletişim sektörüne giriş yapıyor.





173 yıllık tarihi ile Türkiye’nin en köklü kurumlarından biri olan PTT, Pttcell markasıyla mobil iletişim sektörüne giriş yapıyor. PTT’nin telefonu simgeleyen “T”si mobil olarak geri dönüyor. İlk aşamada faturasız tarife ile 200 PTT merkezinde satışa sunulacak olan Pttcell’in, Mart ayı sonunda tüm PTT merkezlerinde satılması hedefleniyor.

PTT bu yeni ürünü ile posta, banka ve lojistik hizmetlerine ek olarak Pttcell markası adı altında mobil iletişim hizmeti de sunmaya başlıyor.

Avea CEO’su Erkan Akdemir işbirliğiyle çok ses getirecek bir projeyi hayata geçirdiklerini, 77 milyon kişiye ve 81 ile fırsat yarattıklarını söyledi