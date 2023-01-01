Rus iş kadınları ticaret için İstanbul’a çıkarma yaptı

TUSKON’un düzenlediği ‘3’üncü Türkiye – Rusya İş Kadınları Zirvesi’ İstanbul’da yapıldı. Türk ve Rus iş kadınları, karşılıklı ticaret için ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Zirveye, Rusya’dan 30, Türkiye’den de 150 iş kadını işbirliği için biraraya geldi. TUSKON Yönetim Kurulu Üyesi İnci Konuk, Rusya’nın Türk iş dünyası için kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

Konak sözlerini şöyle sürdürdü: “Rusya Federasyonu’nu çok önemsiyoruz. Bölgenin ucuz iş gücü, alt yapı ve emlak imkânlarını göz önünde bulundurursak, bunun Türk iş dünyası için çok önemli fırsatlar oluşturacağını söyleyebiliriz.” Rusya Federasyonu’nun en etkin sivil toplum kuruluşlarından biri olan ve ülke genelinde 900 üst düzey iş kadını üyesi bulunan Rusya Federasyonu İşkadınları Birliği, üyeleriyle birlikte zirveye katıldı. Birliğin Başkan Yardımcısı Bella Gaynanova, yaptığı konuşmada kadınların ticari hayattaki önemine vurgu yaptı. Gaynanova, “Biz de Türkiye’deki kadın girişimcilerle tanışmak istiyoruz. Sadece ticari alanda değil, kültürel alanla işbirliğimizi artırmak istiyoruz. TUSKON’a bu çalışmalardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Sizin vasıtanızla bugüne kadar 150 karşılıklı sözleşme imzaladık. Bu sayının gelecek yıllarda artacağından hiç şüphem yok” diye konuştu.