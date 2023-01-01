Rusya’nın Dünya Ticaret Örgütü'ne Katılımı Konferansı

Rusya Federasyonu'nun (RF), 19 yıl süren müzakerelerin ardından...





Küresel ticaret ve ekonomik faaliyetlerde öncü rolü bulunan ülkelerden birisi olan Rusya Federasyonu'nun (RF), 19 yıl süren müzakerelerin ardından, iç mevzuatını uyumlu hale getirmek suretiyle, Aralık 2012 tarihinden itibaren Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) katılması, Türkiye'nin bu ülke ile olan ikili ekonomik ve ticari ilişkileri bakımından yeni bir dönem başlattı.

Rusya, 650 milyar dolar tutarında bir dış ticaret hacmine sahip. Günümüzde BRICS (Brezilya, RF, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti) olarak adlandırılan "yükselen ekonomiler" arasında yer alan Rusya, özellikle küresel enerji ticaretinin kilit ülkelerinden olmasıyla önem taşıyor. DTÖ'ye üyeliğinin, Rusya'nın bu konumunu daha da güçlendirmesi ve uluslararası ticarette "kural koyma" sürecine de etkin olarak katılması bekleniyor.

DTÖ üyeliği Rusya bakımından dış ticaret alanında yeni bir yasal çerçeve oluşmasına da yol açıyor.

Rusya'nın DTÖ üyeliği çerçevesinde üstlendiği yasal yükümlülüklerin, mal ve hizmet ticareti bakımından Türkiye ile ticaretine etkilerinin irdelenmesi, ayrıca Rusya’nın üstlendiği yükümlülüklerin ve değiştirdiği mevzuatın incelenmesi konusu Türk iş dünyasının gündemine girdi. Konu TOBB tarafından, Haziran’da İstanbul'da, Türk ve Rus iş çevreleri arasında daha yakın ve kurallara dayalı sürdürülebilir bir iş ilişkisinin geliştirilmesi amacıyla yapılan konferans’ta detaylarıyla incelendi.