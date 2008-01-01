RWE’den KOBİ’lere ucuz elektrik

Türkiye’de 2008 yılından bu yana enerji pazarında faaliyet gösteren RWE Turkey Holding, perakende elektrik satışı çalışmalarına başladı. Aylık elektrik faturası 135 TL’nin üzerindeki KOBİ ve mesken tüketicilerine hizmet sunan şirket, tüm Türkiye’de bayilik ağının kurulma çalışmalarına devam ediyor.

Elektriğini RWE’den temin eden tüketiciler, konusunda uzman olan uluslararası ve yerel bir ekipten, sözleşme imzalama aşamasından, faturalamaya ve yeni ürünlere ilişkin bilgilendirilmeye kadar her konuda yüksek kalitede hizmet almanın yanısıra ucuz elektrik, şeffaf fatura gibi önemli avantajlardan da faydalanacak.

RWE, serbest tüketiciler için elektrik giderlerini önemli ölçüde azaltan bir uygulama da sunuyor. Bu uygulama ile serbest tüketiciler, RWE’den aldıkları hesaplı elektrik sayesinde hem Aktif Enerji Bedeli üzerinden indirim kazanırken hem de Perakende Satış Hizmet Bedeli (PSH) maliyetinden muaf olacaklar. Ayrıca Enerji Fonu, TRT Fonu, Belediye Tüketim Vergisi gibi tutarlar Aktif Enerji Bedeli ve Kayıp Kaçak miktarlarına oranlanarak belirlendiğinden, sözkonusu kalemlerde de kazançlı çıkacaklar.